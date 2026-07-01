Informations pratiques

Prissac

Harpe vagabonde

Prissac Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Un voyage dans le temps, de Bach à Metallica en passant par Renaud et Satie… en prenant le temps de répondre à vos questions sur la harpe…

Une belle soirée en perspective.

La harpe comme vous ne l’avez jamais entendue ! Ne manquez pas ce concert de Catherine Baudichet, harpiste surprenante par son jeu dynamique et par la variété de son répertoire.

Elle vous propose un voyage musical composé de musiques celtique, classique, de jazz, de musiques de film etc… Dans les dernières années, elle a eu l’occasion de jouer dans l’abbaye du Mont St Michel, dans les châteaux d’Angers, de Meauce, d’Azay le Ferron ou nombre d’autres lieux culturels de Bretagne, de Gironde, d’ Indre, des Alpes, de l’Orne ou de La Charente…

CD Harpe Vagabonde sorti en mars 2019.

CD CatHam sorti en juillet 2021. 8 .

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 19 05 08 catherine.baudichet@gmail.com

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English :

A journey through time, from Bach to Metallica, via Renaud and Satie… while taking the time to answer your questions about the harp…

A wonderful evening in store.

L’événement Harpe vagabonde Prissac a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Brenne