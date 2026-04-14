Harry Potter et le prince de sang-mêlé – Ciné-concert, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Harry Potter et le prince de sang-mêlé – Ciné-concert Mercredi 30 décembre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

25 € à 89 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-30T20:00:00+01:00 – 2026-12-30T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-30T20:00:00+01:00 – 2026-12-30T22:30:00+01:00

Revivez l’un des chapitres les plus sombres et fascinants de la saga lors d’un ciné-concert exceptionnel !

Avec plus de 70 musiciens sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live la musique envoûtante de Nicholas Hooper, parfaitement synchronisée avec la projection du film « Harry Potter et le Prince de sang-mêlé » (VOSTFR) sur écran géant. Pendant plus de deux heures, plongez aux côtés de Harry, Ron et Hermione dans une année décisive à Poudlard, marquée par les premiers émois amoureux, les secrets enfouis et la menace grandissante de Voldemort.

Redécouvrez les mystères du « Prince de sang-mêlé », ainsi que les fragments de vérité révélant l’ascension du mal, tandis que l’ombre du danger se resserre et s’infiltre jusque dans les couloirs de l’école des sorciers. Vivez cette histoire culte comme jamais auparavant, portée par la puissance d’un orchestre symphonique qui sublime chaque émotion, chaque révélation et chaque scène marquante.

Un moment magique et intense à partager en famille ou entre passionnés : l’occasion rêvée de redécouvrir le sixième opus de la saga en ciné-concert !

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.u-play.fr/harrypottercineconcert6 »}]

Sixième opus de la série de ciné-concerts Harry Potter