Harry Potter Le marathon Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
mercredi 26 août 2026 · Cinéma Majestic Rive Gauche · Dole
Informations pratiques
Dole
Harry Potter Le marathon
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:15:00
fin : 2026-08-30 13:30:00
Date(s) :
2026-08-26
??? Le Marathon Harry Potter arrive au Majestic Rive Gauche ! ???
Préparez votre baguette, enfilez votre écharpe aux couleurs de votre maison et replongez dans l’univers magique de Harry Potter ! ?
?? Du 26 au 30 août, retrouvez les 8 films de la saga sur grand écran lors d’un marathon exceptionnel.
??? Tarif unique 5 € par film
Que vous souhaitiez revivre toute l’aventure ou découvrir la saga au cinéma pour la première fois, c’est l’occasion idéale de partager ces moments de magie sur grand écran ! ??? .
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté communication.majestic39@gmail.com
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English : Harry Potter Le marathon
L’événement Harry Potter Le marathon Dole a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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