Harry Potter Le marathon Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Informations pratiques

Dole

Harry Potter Le marathon

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 13:15:00

fin : 2026-08-30 13:30:00

Date(s) :

2026-08-26

??? Le Marathon Harry Potter arrive au Majestic Rive Gauche ! ???

Préparez votre baguette, enfilez votre écharpe aux couleurs de votre maison et replongez dans l’univers magique de Harry Potter ! ?

?? Du 26 au 30 août, retrouvez les 8 films de la saga sur grand écran lors d’un marathon exceptionnel.

??? Tarif unique 5 € par film

Que vous souhaitiez revivre toute l’aventure ou découvrir la saga au cinéma pour la première fois, c’est l’occasion idéale de partager ces moments de magie sur grand écran ! ??? .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté communication.majestic39@gmail.com

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English : Harry Potter Le marathon

L’événement Harry Potter Le marathon Dole a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE