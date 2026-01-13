CRITERIUM CYCLISTE INTERNATIONAL DU GRAND DOLE COLRUYT Place Grévy Dole

CRITERIUM CYCLISTE INTERNATIONAL DU GRAND DOLE COLRUYT

Place Grévy Avenue Eisenhower Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:30:00

fin : 2026-08-01 17:45:00

Date(s) :

2026-08-01

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs du Critérium Cycliste International du Grand Dole Colruyt vous proposent de découvrir nos routes du Jura et de la Côte d'Or. Accompagné d'anciens champions et coureurs professionnels, vous découvrirez de jolis paysages et terminerez votre parcours en franchissant la ligne d'arrivée du Critérium… .

Place Grévy Avenue Eisenhower Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

