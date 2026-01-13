CRITERIUM CYCLISTE INTERNATIONAL DU GRAND DOLE COLRUYT Place Grévy Dole
CRITERIUM CYCLISTE INTERNATIONAL DU GRAND DOLE COLRUYT Place Grévy Dole samedi 1 août 2026.
CRITERIUM CYCLISTE INTERNATIONAL DU GRAND DOLE COLRUYT
Place Grévy Avenue Eisenhower Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:30:00
fin : 2026-08-01 17:45:00
Date(s) :
2026-08-01
Pour cette nouvelle édition, les organisateurs du Critérium Cycliste International du Grand Dole Colruyt vous proposent de découvrir nos routes du Jura et de la Côte d’Or. Accompagné d’anciens champions et coureurs professionnels, vous découvrirez de jolis paysages et terminerez votre parcours en franchissant la ligne d’arrivée du Critérium… .
Place Grévy Avenue Eisenhower Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CRITERIUM CYCLISTE INTERNATIONAL DU GRAND DOLE COLRUYT
L’événement CRITERIUM CYCLISTE INTERNATIONAL DU GRAND DOLE COLRUYT Dole a été mis à jour le 2026-01-13 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE