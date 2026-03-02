Haut en couleur Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 20:00 – 21:19

Gratuit : non Tarif plein à 20 euros et tarif réduit à 14 euros Tout public – Age maximum : 99

Un spectacle haut en couleurs… et en révélations ! Pourquoi est-ce qu’on ne réagit pas tous pareil ? La réponse tient en quatre couleurs… et quelques bons fous rires.Un moment pour rire, se reconnaître, et découvrir la richesse de nos différences ! Préparez-vous à embarquer pour un voyage décoiffant au cœur du “Modèle des couleurs” !Rouge, jaune, vert, bleu… Chaque couleur cache une personnalité bien trempée. Et une fois qu’on les découvre, c’est notre regard sur les autres (et sur nous-même) qui change. Entre humour débridé, clins d’œil au développement personnel et interactions improvisées avec le public, il nous embarque dans un moment de partage joyeux aussi pétillant qu’inspirant.

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

02 40 47 34 44 https://www.vostickets.fr/Billet?ID=THEATRE_POCHE_GRASLIN&SPC=32706



Afficher la carte du lieu Théâtre de Poche Graslin et trouvez le meilleur itinéraire

