Haute Route Alpes Huez

Haute Route Alpes

Alpe d’Huez Tourisme Huez Isère

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-27

2026-08-25

Venez vous confronter à la Haute Route Alpes, l’évènement le plus haut et le plus difficile de la série. La Haute Route Alpes s’est taillée un nom en tant que course cycliste amateur la plus difficile au monde.

Alpe d’Huez Tourisme Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 11 44 44

English : Haute Route Alpes

Come and take on the Haute Route Alpes, the highest and toughest event in the series. The Haute Route Alpes has made a name for itself as the toughest amateur cycling race in the world.

