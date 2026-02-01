Haute Route Alpes Huez
Haute Route Alpes Huez mardi 25 août 2026.
Haute Route Alpes
Alpe d’Huez Tourisme Huez Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-25
Venez vous confronter à la Haute Route Alpes, l’évènement le plus haut et le plus difficile de la série. La Haute Route Alpes s’est taillée un nom en tant que course cycliste amateur la plus difficile au monde.
.
Alpe d’Huez Tourisme Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 11 44 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Haute Route Alpes
Come and take on the Haute Route Alpes, the highest and toughest event in the series. The Haute Route Alpes has made a name for itself as the toughest amateur cycling race in the world.
L’événement Haute Route Alpes Huez a été mis à jour le 2026-01-29 par Alpe d’Huez Tourisme