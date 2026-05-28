Haydn Brahms | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Haydn Brahms | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 11:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Musique de chambre

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Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

Chamber music

L’événement Haydn Brahms | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-26 par Clermont Auvergne Volcans