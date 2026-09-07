Heart of the Beast, Clap Ciné, Carmaux

Informations pratiques

Heart of the Beast Mardi 22 septembre, 21h00 Clap Ciné Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T21:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:41:00+02:00

Fin : 2026-09-22T21:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:41:00+02:00

Clap Ciné 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie http://www.cinemas-carmaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0102#showmovie?id=78543 »}]

Avant première – Un ancien membre des forces spéciales de la marine de guerre des États-Unis, les SEAL, se perd avec son berger allemand de combat au milieu de l’Alaska. Marqué par un trouble de st… Clap Ciné Heart of the Beast