AGENDA · Carmaux
Heart of the Beast, Clap Ciné, Carmaux
mardi 22 septembre 2026 · Clap Ciné · Carmaux
Informations pratiques
Heart of the Beast Mardi 22 septembre, 21h00 Clap Ciné Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T21:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:41:00+02:00
Fin : 2026-09-22T21:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:41:00+02:00
Clap Ciné 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie http://www.cinemas-carmaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0102#showmovie?id=78543 »}]
Avant première – Un ancien membre des forces spéciales de la marine de guerre des États-Unis, les SEAL, se perd avec son berger allemand de combat au milieu de l’Alaska. Marqué par un trouble de st… Clap Ciné Heart of the Beast
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