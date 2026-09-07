AGENDA · Alençon
Heart of the Beast, Planetciné, Alençon
mardi 22 septembre 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
Heart of the Beast Mardi 22 septembre, 20h30 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:11:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:11:00+02:00
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandie https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=78543 »}]
Avant-première – Un ancien membre des forces spéciales de la marine de guerre des États-Unis, les SEAL, se perd avec son berger allemand de combat au milieu de l’Alaska. Marqué par un trouble de st… Planetciné Heart of the Beast
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