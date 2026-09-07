Heart of the Beast, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Heart of the Beast Mardi 22 septembre, 20h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:11:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:11:00+02:00

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandie https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=78543 »}]

Avant-première – Un ancien membre des forces spéciales de la marine de guerre des États-Unis, les SEAL, se perd avec son berger allemand de combat au milieu de l’Alaska. Marqué par un trouble de st… Planetciné Heart of the Beast