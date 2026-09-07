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Heart of the Beast, Planetciné, Alençon

mardi 22 septembre 2026 · Planetciné · Alençon

Heart of the Beast, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Planetciné
Adresse
Rue de Bretagne, Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne

Heart of the Beast Mardi 22 septembre, 20h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:11:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:11:00+02:00

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandie https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=78543 »}]
Avant-première – Un ancien membre des forces spéciales de la marine de guerre des États-Unis, les SEAL, se perd avec son berger allemand de combat au milieu de l’Alaska. Marqué par un trouble de st… Planetciné Heart of the Beast

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