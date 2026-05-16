HEC Paris Jouy-en-Josas
HEC Paris Jouy-en-Josas vendredi 22 mai 2026.
HEC Paris Jouy-en-Josas Vendredi 22 mai, 14h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-22T15:30:00.000+02:00
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https://www.hec.edu/en/faculty-research/events/generative-artificial-intelligence-and-qualitative-accounting-research-road-epistemic-untrustworthiness
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines
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