Intégrer HEC en Master : pourquoi pas vous ? HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 19 mai, 18h00 En ligne • Gratuit

Intégrer HEC Paris en Master : pourquoi pas vous ?

HEC x L’Express Éducation

19 mai – 18h

100 % en ligne • Gratuit sur inscription

HEC, un objectif… vraiment inaccessible ?

HEC fait partie des écoles les plus sélectives.

Mais chaque année, des profils variés réussissent à y entrer.

La vraie question : pourquoi pas vous ?

Pourquoi participer ?

Parce que vous allez comprendre concrètement :

• Quels profils sont réellement recrutés

• Comment fonctionne le processus de sélection

• Ce qui fait la différence entre un bon dossier… et un dossier admis

Au programme

Présentation d’HEC et de ses programmes

Focus sur les Masters of Science (MS) et leurs spécialisations

Décryptage des admissions (process, attentes, conseils)

Témoignage étudiant : parcours, stratégie, clés de réussite

Avec

Massimo Spagnuolo – Directeur du Recrutement

Michael Scott – Directeur des Admissions

Clémence Rebora – Étudiante à HEC

19 mai – 18h

En ligne • Gratuit

L’ÉCOLE

EN BREF

HEC Paris, l’une des meilleures business schools au monde, est leader en matière de recherche et d’enseignement en sciences du management. Nous proposons une gamme de programmes adaptée à l’exigence d’étudiants et de participants sélectionnés parmi les meilleurs talents d’aujourd’hui.

Découvrez notre école et tout ce qu’elle a à offrir.

PROGRAMMES

HEC Paris propose une gamme complète et unique de programmes à destination d’étudiants et de dirigeants à haut potentiel, venus du monde entier. L’école accueille chaque année 4500 étudiants dans ses programmes diplômants, 500 lycéens et étudiants dans son université d’été, et 8000 cadres et dirigeants dans ses programmes de formation continue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-19T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-19T19:00:00.000+02:00

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https://www.hec.edu/fr/grande-ecole-masters/meet-us/integrer-hec-en-master-pourquoi-pas-vous

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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