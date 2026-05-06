Intégrer HEC en Master : pourquoi pas vous ? HEC Paris Jouy-en-Josas
Intégrer HEC en Master : pourquoi pas vous ? HEC Paris Jouy-en-Josas mardi 19 mai 2026.
Intégrer HEC en Master : pourquoi pas vous ? HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 19 mai, 18h00 En ligne • Gratuit
Intégrer HEC Paris en Master : pourquoi pas vous ?
HEC x L’Express Éducation
19 mai – 18h
100 % en ligne • Gratuit sur inscription
HEC, un objectif… vraiment inaccessible ?
HEC fait partie des écoles les plus sélectives.
Mais chaque année, des profils variés réussissent à y entrer.
La vraie question : pourquoi pas vous ?
Pourquoi participer ?
Parce que vous allez comprendre concrètement :
• Quels profils sont réellement recrutés
• Comment fonctionne le processus de sélection
• Ce qui fait la différence entre un bon dossier… et un dossier admis
Au programme
Présentation d’HEC et de ses programmes
Focus sur les Masters of Science (MS) et leurs spécialisations
Décryptage des admissions (process, attentes, conseils)
Témoignage étudiant : parcours, stratégie, clés de réussite
Avec
Massimo Spagnuolo – Directeur du Recrutement
Michael Scott – Directeur des Admissions
Clémence Rebora – Étudiante à HEC
19 mai – 18h
En ligne • Gratuit
L’ÉCOLE
EN BREF
HEC Paris, l’une des meilleures business schools au monde, est leader en matière de recherche et d’enseignement en sciences du management. Nous proposons une gamme de programmes adaptée à l’exigence d’étudiants et de participants sélectionnés parmi les meilleurs talents d’aujourd’hui.
Découvrez notre école et tout ce qu’elle a à offrir.
PROGRAMMES
HEC Paris propose une gamme complète et unique de programmes à destination d’étudiants et de dirigeants à haut potentiel, venus du monde entier. L’école accueille chaque année 4500 étudiants dans ses programmes diplômants, 500 lycéens et étudiants dans son université d’été, et 8000 cadres et dirigeants dans ses programmes de formation continue.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-19T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-19T19:00:00.000+02:00
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https://www.hec.edu/fr/grande-ecole-masters/meet-us/integrer-hec-en-master-pourquoi-pas-vous
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines
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