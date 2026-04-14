Hector de la Vallée : Buffalo Débile – Release party, Salle Pannonica, Nantes

Hector de la Vallée : Buffalo Débile – Release party Samedi 23 mai, 19h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

Prix libre – sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

S’étendant sur presque vingt ans, Buffalo Débile rassemble une sélection de dessins réalisés par Hector De La Vallée pour divers formats et supports liés à la musique. Pour célébrer cette publication au sein des éditions FP&CF, il convie plusieurs artistes et critiques musicaux avec lesquels il travaille depuis de nombreuses années.

à 19h30 : « Magnolia Slim et la musique de la Nouvelles-Orléans » – Conférence de Mohamed Magassa et Nicolas Pellion.

Chroniqueurs et anthologistes du rap américain, Mohamed Magassa et Nicolas Pellion sont les auteurs de « L’Enfer sur Terre », un livre de voyages à travers ses grandes capitales. À la Nouvelle-Orléans, Soulja Slim incarne la voix la plus brute de Magnolia. À travers son destin se dessinent les rythmes bounce, les mythes vaudous, les rivalités de soljas, les brass bands et le jazz funéraire. Aujourd’hui, son portrait veille sur les murs de NOLA.

à partir de 21h – debout : Sameer Ahmad + Dj Tibo Brtz

Le rappeur montpelliérain Sameer Ahmad s’impose depuis le début des années 2010 comme une voix singulière du rap français, nourrie par la culture skate, le cinéma de Melville et le groupe culte A Tribe Called Quest. De ses collaborations récentes avec les Suisses de Grand Bazaar à son compère de longue date Skeez’Up, il trace un parcours atypique sur la scène hexagonale. Tibo Brtz, de La Phonkerie, l’accompagne aux platines.

+ DJ sets tout au long de la soirée (rap, jazz et phonk) avec Maodea, Calzone et Tibo Brtz (La Phonkerie)

Ouverture des portes à 19h – Début de la soirée à 19h30

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Release party Pannonica

© Hector de la Vallée