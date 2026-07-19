UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

HECTOR, L’HOMME EXTRAORDINAIREMENT FORT Perpignan

dimanche 13 décembre 2026 · Perpignan

HECTOR, L’HOMME EXTRAORDINAIREMENT FORT Perpignan

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

HECTOR, L’HOMME EXTRAORDINAIREMENT FORT

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-13 15:00:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-13 2026-12-16

Un spectacle visuel et poétique où cirque, marionnettes et tendresse célèbrent la différence et la liberté d’être soi.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

A visual and poetic spectacle in which circus, puppetry, and tenderness celebrate difference and the freedom to be oneself.

L’événement HECTOR, L’HOMME EXTRAORDINAIREMENT FORT Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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