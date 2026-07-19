HECTOR, L’HOMME EXTRAORDINAIREMENT FORT Perpignan
dimanche 13 décembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
HECTOR, L’HOMME EXTRAORDINAIREMENT FORT
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-13 15:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-13 2026-12-16
Un spectacle visuel et poétique où cirque, marionnettes et tendresse célèbrent la différence et la liberté d’être soi.
.
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A visual and poetic spectacle in which circus, puppetry, and tenderness celebrate difference and the freedom to be oneself.
L’événement HECTOR, L’HOMME EXTRAORDINAIREMENT FORT Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 19 juillet 2026
- INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan 21 juillet 2026
- LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan 21 juillet 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan 21 juillet 2026
- Sarah Dakhlaoui en concert, Le Nautilus, Perpignan 21 juillet 2026