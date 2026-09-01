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HEELS – WORKSHOP STUDIO BLEU – Paris 20 Paris

samedi 12 septembre 2026 · STUDIO BLEU - Paris 20 · Paris

HEELS – WORKSHOP STUDIO BLEU – Paris 20 Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
STUDIO BLEU - Paris 20
Adresse
32 Rue du Capitaine Marchal
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">TARIF WORKSHOPS</p><p class="text"> 1 workshop : 18 €<br> 2 workshops : 30 €<br> 4 workshops : 48 €<br> 5 workshops : 55 €<br> 10 workshops : 90 €<br> 15 workshops : 130 €<br> 20 workshops : 160 €  </p>

Découvrez le Heels lors d’un workshop accessible à tous les niveaux.

Ce cours permet de travailler la posture, la coordination, la musicalité, la fluidité des mouvements, l’expression artistique et la présence scénique à travers une chorégraphie spécialement créée pour le workshop.

Aucune expérience préalable en Heels n’est nécessaire : chacun·e peut évoluer à son rythme dans une ambiance bienveillante et conviviale.

Studio Bleu – Hall 4, Merce Cunningham
Samedi 12 septembre
17h30 – 19h

Découvrez le Heels et travaillez posture, démarche, confiance en soi et présence à travers un workshop chorégraphique avec Emma Gomis.
Le samedi 12 septembre 2026
de 17h30 à 19h00
payant

TARIF WORKSHOPS

 1 workshop : 18 €

2 workshops : 30 €

4 workshops : 48 €

5 workshops : 55 €

10 workshops : 90 €

15 workshops : 130 €

20 workshops : 160 €  

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T20:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T17:30:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00

STUDIO BLEU – Paris 20 32 Rue du Capitaine Marchal  75020 Paris
https://tsika.fr/cours/108 +33782344207 contact.tsmgo@gmail.com


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