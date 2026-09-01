HEELS – WORKSHOP STUDIO BLEU – Paris 20 Paris
samedi 12 septembre 2026 · STUDIO BLEU - Paris 20 · Paris
Informations pratiques
Découvrez le Heels lors d’un workshop accessible à tous les niveaux.
Ce cours permet de travailler la posture, la coordination, la musicalité, la fluidité des mouvements, l’expression artistique et la présence scénique à travers une chorégraphie spécialement créée pour le workshop.
Aucune expérience préalable en Heels n’est nécessaire : chacun·e peut évoluer à son rythme dans une ambiance bienveillante et conviviale.
Studio Bleu – Hall 4, Merce Cunningham
Samedi 12 septembre
17h30 – 19h
Découvrez le Heels et travaillez posture, démarche, confiance en soi et présence à travers un workshop chorégraphique avec Emma Gomis.
Le samedi 12 septembre 2026
de 17h30 à 19h00
payant
TARIF WORKSHOPS
1 workshop : 18 €
2 workshops : 30 €
4 workshops : 48 €
5 workshops : 55 €
10 workshops : 90 €
15 workshops : 130 €
20 workshops : 160 €
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T20:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T17:30:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00
STUDIO BLEU – Paris 20 32 Rue du Capitaine Marchal 75020 Paris
https://tsika.fr/cours/108 +33782344207 contact.tsmgo@gmail.com
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