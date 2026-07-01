Helena Casella – En collaboration avec Dooinit, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Helena Casella – En collaboration avec Dooinit Samedi 25 juillet, 20h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-25T21:15:00+02:00

Fin : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-25T21:15:00+02:00

En collaboration avec Dooinit

Compositrice et chanteuse belgo-brésilienne, Helena Casella explore différents genres tels que le R&B, la néo-soul, le hip-hop, le jazz moderne et les rythmes brésiliens. À travers cette combinaison d’influences, Helena exprime ses pensées et ses rêves. Dans sa démarche musicale, elle limite autant que possible les effets numériques et met l’accent sur les performances live. Découvrez son style épuré et ses chansons empreintes d’histoires personnelles.

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Créé en 2010, le Dooinit Festival est le rendez-vous des amoureux de la culture afro-américaine de la capitale bretonne. Chaque année, cet évènement mêlant jazz, hip-hop, soul, house et bien d’autres styles, propose une programmation ambitieuse et pointue et s’affirme comme l’un des festivals rennais incontournable.

Pour nous suivre et nous écouter : https://rm.bzh/transatenville

Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]

[Concert – Jazz, R&B, néo-soul, hip-hop]

Sander Van Damme