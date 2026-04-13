Helena – La 1ère tournée, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Helena – La 1ère tournée Mardi 3 novembre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

39 € à 69 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T22:00:00+01:00

Concert

Après l’annonce évènement de ses premières dates de concert en solo, pour la plupart sold-out en quelques minutes seulement, Helena poursuit sur sa lancée et prolonge le plaisir avec une toute première tournée en Zénith & Arena.

Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025.

D’étudiante à jeune artiste, la vie d’Helena a radicalement changé en quelques mois ; de quelques chansons improvisées cachée dans sa chambre, à la scène de l’Accor Arena où elle a interprété à l’occasion d’une des 74 dates de la tournée triomphale de la Star Academy, son 1er single “Summer body” devenu LE hit mélancolique de l’été 2024. Ses premières chansons sont à son image : aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour.

Elle qui pose des mots justes sur le quotidien d’une jeune femme de 22 ans qui a du mal à réaliser tout ce qui lui arrive, c’est maintenant avec fierté et émotion qu’elle convie son public à venir chanter avec elle à l’ocassion de sa première tournée en solo.

Avec sa voix envoûtante et ses mélodies captivantes, celle que ses compatriotes Belges (et pas que) surnomment la « Reine de Belgique » vous invite aujourd’hui à plonger dans son univers musical, teinté de pop électrique et acoustique, où chaque note résonne avec émotion.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/HELENA%20-22157 »}]

Concert Zénith