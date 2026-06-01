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Hélène Grandsire La grange aux chansons Champniers

Hélène Grandsire La grange aux chansons Champniers

Hélène Grandsire La grange aux chansons Champniers samedi 13 juin 2026.

Lieu : La grange aux chansons

Adresse : Entrebrault

Ville : 86400 Champniers

Département : Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Champniers

Hélène Grandsire

La grange aux chansons Entrebrault Champniers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concert de Hélène Grandsire, un p’tit bonheur que j’aurais ramassé.   .

La grange aux chansons Entrebrault Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 87 69 

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English : Hélène Grandsire

L’événement Hélène Grandsire Champniers a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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