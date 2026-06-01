Hélène Grandsire La grange aux chansons Champniers
Hélène Grandsire La grange aux chansons Champniers samedi 13 juin 2026.
Champniers
Hélène Grandsire
La grange aux chansons Entrebrault Champniers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert de Hélène Grandsire, un p’tit bonheur que j’aurais ramassé. .
La grange aux chansons Entrebrault Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 87 69
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English : Hélène Grandsire
L’événement Hélène Grandsire Champniers a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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