Hélène Grimaud, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
mercredi 24 mars 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Hélène Grimaud Mercredi 24 mars 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-24T20:00:00+01:00 – 2027-03-24T21:30:00+01:00
Fin : 2027-03-24T20:00:00+01:00 – 2027-03-24T21:30:00+01:00
Piano
Interprète engagée et inspirée, Hélène Grimaud donne un récital en deux temps au cœur duquel se situent des œuvres majeures : les dernières sonates de Beethoven et de Schubert. Composés à quelques années d’écart, ces deux monuments du répertoire portent la marque de deux génies qui, avant de quitter ce monde, ont voulu lui offrir ce qu’il y a de meilleur.
Programme
Ludwig van Beethoven, Sonate pour piano n° 32 en ut mineur op. 111
Franz Schubert, Sonate pour piano en si bémol majeur D. 960
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698011-helene-grimaud »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-helene-grimaud-87481 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Piano
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