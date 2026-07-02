Hélène Grimaud, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Hélène Grimaud Mercredi 24 mars 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-24T20:00:00+01:00 – 2027-03-24T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-24T20:00:00+01:00 – 2027-03-24T21:30:00+01:00

Piano

Interprète engagée et inspirée, Hélène Grimaud donne un récital en deux temps au cœur duquel se situent des œuvres majeures : les dernières sonates de Beethoven et de Schubert. Composés à quelques années d’écart, ces deux monuments du répertoire portent la marque de deux génies qui, avant de quitter ce monde, ont voulu lui offrir ce qu’il y a de meilleur.

Programme

Ludwig van Beethoven, Sonate pour piano n° 32 en ut mineur op. 111

Franz Schubert, Sonate pour piano en si bémol majeur D. 960

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698011-helene-grimaud »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-helene-grimaud-87481 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Piano