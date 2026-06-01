HENGE, Scène Ella Fitzgerald, Genève

HENGE Mercredi 12 août, 21h00 Scène Ella Fitzgerald

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T21:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T21:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00

Attention, humains! Ici HENGE. Depuis leur atterrissage sur Terre il y a sept ans, ces faiseurs de joie extraterrestres enchantent le public au Royaume-Uni et en Europe. Récompensé par le prix “Meilleur groupe live” aux Independent Festival Awards, le groupe a consolidé sa réputation avec deux albums acclamés, de nombreuses tournées et des passages réguliers sur les grandes scènes des festivals. Leur musique, insaisissable, navigue entre rave et rock progressif : énergique, subversive et espiègle. HENGE diffuse un message d’espoir qui laisse le public à la fois amusé et exalté.

https://hengemusic.com/

https://www.instagram.com/henge_cosmicdross

https://www.facebook.com/HENGEmusic

https://www.youtube.com/watch?v=29XX7CF66fU

https://www.youtube.com/watch?v=s2fS1qLevSg

Scène Ella Fitzgerald Avenue Alice-et-William-FAVRE 19, 1207 Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« link »: « https://hengemusic.com/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 178K Followers, 2,240 Following, 689 Posts – See Instagram photos and videos from HENGE (@henge_cosmicdross) », « type »: « rich », « title »: « HENGE (@henge_cosmicdross) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/473825017_942934577907447_7427312535195704881_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=107&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMyIn0%3D&_nc_ohc=FoX8v0BKkLYQ7kNvwEumxeD&_nc_oc=AdovsDIGv512PTMSI07BaQNatWKP41DLklGSDBQPpHyTXb8q8NhTpCQoBnFgAi2d6Hk&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7a289&oh=00_Af1WbIN8rEqIOSC7B5b3OzqIQ4m-awBFJ7cZbqD5nihsKQ&oe=69ED1962 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/henge_cosmicdross », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/henge_cosmicdross »}, {« link »: « https://www.facebook.com/HENGEmusic »}, {« data »: {« author »: « HENGE », « cache_age »: 86400, « description »: « HENGE perform Exo and New Planet on the Glade Mainstage at Glastonbury Festival 2024. nnwww.hengemusic.com », « type »: « video », « title »: « HENGE – Live at Glade, Glastonbury 2024 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/29XX7CF66fU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=29XX7CF66fU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIsYg7VvHTAw9rk3BuMAipw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=29XX7CF66fU »}, {« data »: {« author »: « HENGE », « cache_age »: 86400, « description »: « Live Performance from Shambala Festival Main Stage 2024 », « type »: « video », « title »: « HENGE – New Planet (Live) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/s2fS1qLevSg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=s2fS1qLevSg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIsYg7VvHTAw9rk3BuMAipw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=s2fS1qLevSg »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/scene-ella-fitzgerald/

Space Rock

DR