HENGE, Scène Ella Fitzgerald, Genève
HENGE, Scène Ella Fitzgerald, Genève mercredi 12 août 2026.
HENGE Mercredi 12 août, 21h00 Scène Ella Fitzgerald
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T21:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T21:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00
Attention, humains! Ici HENGE. Depuis leur atterrissage sur Terre il y a sept ans, ces faiseurs de joie extraterrestres enchantent le public au Royaume-Uni et en Europe. Récompensé par le prix “Meilleur groupe live” aux Independent Festival Awards, le groupe a consolidé sa réputation avec deux albums acclamés, de nombreuses tournées et des passages réguliers sur les grandes scènes des festivals. Leur musique, insaisissable, navigue entre rave et rock progressif : énergique, subversive et espiègle. HENGE diffuse un message d’espoir qui laisse le public à la fois amusé et exalté.
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Space Rock
DR
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