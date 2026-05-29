Labastide-du-Vert

Henri Martin raconté par sa veuve, Marie-Charlotte Barbaroux aux jardins de Marquayrol

500 Route du Mas Nève Labastide-du-Vert Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Quand, en 1943, meurt à Marquayrol le peintre Henri Martin, sa veuve Marie-Charlotte est en plein désarroi

Quand, en 1943, meurt à Marquayrol le peintre Henri Martin, sa veuve Marie-Charlotte est en plein désarroi. Elle revit les heures joyeuses dans ce cadre

enchanteur mais aussi les aléas de la vie d’artiste de son mari. C’est lacomédienne Melha Mammeri qui endosse les habits de cette veuve éplorée

accompagnée par la harpiste Hélène Gaurier, d’après un texte de Jean-PierreAlaux. Un spectacle tout en poésie, à la lueur des bougies, où plane l’ombre

tutélaire et facétieuse du célèbre peintre.

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500 Route du Mas Nève Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie arjehm46150@gmail.com

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English :

When, in 1943, the painter Henri Martin died in Marquayrol, his widow Marie-Charlotte was in total disarray

L’événement Henri Martin raconté par sa veuve, Marie-Charlotte Barbaroux aux jardins de Marquayrol Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot