Henri Martin raconté par sa veuve, Marie-Charlotte Barbaroux aux jardins de Marquayrol Labastide-du-Vert
Henri Martin raconté par sa veuve, Marie-Charlotte Barbaroux aux jardins de Marquayrol Labastide-du-Vert mercredi 5 août 2026.
Labastide-du-Vert
Henri Martin raconté par sa veuve, Marie-Charlotte Barbaroux aux jardins de Marquayrol
500 Route du Mas Nève Labastide-du-Vert Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Quand, en 1943, meurt à Marquayrol le peintre Henri Martin, sa veuve Marie-Charlotte est en plein désarroi
Quand, en 1943, meurt à Marquayrol le peintre Henri Martin, sa veuve Marie-Charlotte est en plein désarroi. Elle revit les heures joyeuses dans ce cadre
enchanteur mais aussi les aléas de la vie d’artiste de son mari. C’est lacomédienne Melha Mammeri qui endosse les habits de cette veuve éplorée
accompagnée par la harpiste Hélène Gaurier, d’après un texte de Jean-PierreAlaux. Un spectacle tout en poésie, à la lueur des bougies, où plane l’ombre
tutélaire et facétieuse du célèbre peintre.
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500 Route du Mas Nève Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie arjehm46150@gmail.com
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English :
When, in 1943, the painter Henri Martin died in Marquayrol, his widow Marie-Charlotte was in total disarray
L’événement Henri Martin raconté par sa veuve, Marie-Charlotte Barbaroux aux jardins de Marquayrol Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot