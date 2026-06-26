Mons

HÉRAULT VACANCES

Avenue de la Gare Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Cet été Hérault Vacances fera étape, dans une 15è de communes héraultaises, du littoral à l’arrière-pays avec un large panel d’activités ludo-sportives pour petits et grands, parfait pour un moment en famille.

Le Coup d’Envoi de cette édition de Hérault Vacances sera donné sur l’Avenue de la Gare à Mons la Trivalle.

A cette occasion, un vaste programme d’Animations Gratuites et Accessibles à Tous, sera proposé de 17H à 21H, par le Département de l’Hérault et Hérault Sport, avec le soutien du village et la participation de plusieurs partenaires.

EDITION SPECIALE terres d’Hérault, Géoparc mondial UNESCO

Petits et grands, pourront venir ainsi, en fin de journée, s’initier, découvrir et partager une large palette d’activités

• Animations numériques & virtuelles anneau connecté, course camarguaise,

• Jeux en bois, jeux d’adresse…

• Tir au laser, escrime , pétanque, sport tambourin, haltérophilie

• Parcours à l’aveugle, rugby

• Parcours petite enfance

• Rencontrez les géomédiateurs pour en savoir + sur nos paysages il y a 540 millions d’années

• Et enfin, pédalez pour l’environnement !

La municipalité accompagnera cet événement en proposant un marché nocturne. .

Avenue de la Gare Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 67 38 00

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English :

This Hérault Vacances event will make stops in about 15 towns in the Hérault department, from the coast to the hinterlandwith a wide range of recreational and sports activities for all ages, perfect for a family outing.

L’événement HÉRAULT VACANCES Mons a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 HERAULT SPORT