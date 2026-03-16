Héros des prairies l’élevage Bio de la Pierre qui Vire Cheffois

Héros des prairies l’élevage Bio de la Pierre qui Vire

1 le Puy Viset Cheffois Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Partez à la rencontre d’un troupeau 100 % bio, nourri exclusivement à l’herbe.

Découvrez les héros de notre terroir !

Héros des prairies mission élevage BIO

Partez à la rencontre d’un troupeau 100 % bio, nourri exclusivement à l’herbe. Oui, ici, pas de chichis que du vert, du vrai, du vivant.

Au cœur du bocage vendéen, dans un paysage vallonné entouré de prairies, quatre associés passionnés ont uni leurs forces au sein d’un GAEC pour faire rimer élevage avec engagement. Leur mission ? Produire une viande de qualité tout en respectant les cycles naturels et le bien-être animal.

Au fil de la visite, vous découvrirez comment le troupeau est nourri, comment fonctionne toute la chaîne alimentaire — de l’herbe à l’assiette — et comment la vente directe permet de garder le lien entre producteurs et consommateurs. Ici, on ne parle pas seulement agriculture… on parle choix, cohérence et bon sens paysan.

Et parce qu’un héros ne repart jamais les mains vides, la visite se conclut par un moment convivial autour d’un apéritif offert et d’une dégustation des produits de la ferme.

Prêts à découvrir les coulisses d’un élevage engagé ?

LE JEUDI 20 AOUT à 18h

– Lieu de rendez-vous 1 le Puy-Viset 85390 Cheffois

– Durée : 1h de visite + dégustation

– Tout public

– Places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilité réduite

CONSIGNES DE VISITES

– Merci de vous présenter sur place avec votre billet 10 minutes avant le début de la visite.

– Prévoir des chaussures et tenue adaptées, visite en extérieur

– Animaux non admis

– Arrêt de la billetterie à 12h30 le jour de la visite

Billetterie en ligne à venir .

1 le Puy Viset Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 99 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Meet a 100% organic herd, fed exclusively on grass.

L’événement Héros des prairies l’élevage Bio de la Pierre qui Vire Cheffois a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin