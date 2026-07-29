RANDONNÉE SOLIDAIRE Cheffois
dimanche 13 septembre 2026 · Cheffois
Informations pratiques
Cheffois
RANDONNÉE SOLIDAIRE
Cheffois Vendée
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Randonnée Les Seinstillantes
Départ entre 8h00 et 10h00 dans la cour de la salle de l’étoile.
-> Trois parcours proposés 5km, 10km et 14km
Sandwich et boisson à l’arrivée
Inscriptions payantes de 6€ sur Hello Asso jusqu’au10 septembre
– 8€ sur place et 4€ pour les enfants de 12 ans (gratuit pour les de 3 ans).
Marche solidaire organisée par les Seins’Tillantes au profit de Louise, une jeune fille autiste de Cheffois. Tous les bénéfices de leurs événements de cette année reviendront à sa famille afin de lui permettre de faire des activités et séjours adaptés. .
Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 89 40 00 lesseinstillantes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Seinstillantes Hike
L’événement RANDONNÉE SOLIDAIRE Cheffois a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin