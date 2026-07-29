Informations pratiques

Cheffois

RANDONNÉE SOLIDAIRE

Cheffois Vendée

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée Les Seinstillantes

Départ entre 8h00 et 10h00 dans la cour de la salle de l’étoile.

-> Trois parcours proposés 5km, 10km et 14km

Sandwich et boisson à l’arrivée

Inscriptions payantes de 6€ sur Hello Asso jusqu’au10 septembre

– 8€ sur place et 4€ pour les enfants de 12 ans (gratuit pour les de 3 ans).

Marche solidaire organisée par les Seins’Tillantes au profit de Louise, une jeune fille autiste de Cheffois. Tous les bénéfices de leurs événements de cette année reviendront à sa famille afin de lui permettre de faire des activités et séjours adaptés. .

Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 89 40 00 lesseinstillantes@gmail.com

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English :

Les Seinstillantes Hike

L’événement RANDONNÉE SOLIDAIRE Cheffois a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin