Herschel Place de la Mairie Rennes
Herschel Place de la Mairie Rennes samedi 8 août 2026.
Herschel Place de la Mairie Rennes Samedi 8 août, 20h15 Ille-et-Vilaine
Gratuit
[Concert – Folk, Rock]
### En collaboration avec la ferme de Quincé
Herschel c’est un trio féminin avec un univers électrique résolument rock, une énergie punk et des mélodies folk. Portées par une rage joyeuse et une profonde sororité, le groupe chante en anglais, espagnol et français, une invitation à se libérer.
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La ferme de Quincé est un projet collectif où s’entremêlent une ferme maraichère bio, un lieu de fête et un espace de lien social et de vie pour le quartier. Un terrain de jeu adapté intergénérationnel pour boire et manger de bons produits locaux, danser devant des concerts, participer à des karaokés déjantés, ou encore construire des projets entre voisines et voisins !
Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-08T20:15:00.000+02:00
Fin : 2026-08-08T21:00:00.000+02:00
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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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