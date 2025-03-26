HERVE VILARD – ZINGA ZANGA Beziers

HERVE VILARD Début : 2026-03-22 à 17:00. Tarif : – euros.

LES TROIS 8 PRÉSENTE : : HERVE VILARDVenez vivre une journée inoubliable avec Hervé Vilard et ses musiciens. Ce concert promet d’être un moment d’émotion et de partage, où l’artiste, connu pour sa sensibilité et son charisme, interprétera ses classiques ainsi que des nouveautés écrites par des auteurs-compositeurs contemporains.Hervé Vilard, accompagné de talentueux musiciens, vous fera voyager à travers ses mélodies envoûtantes et ses textes poétiques. Avec des titres emblématiques et des collaborations inédites, cette performance s’annonce riche en émotions et en surprises.Une main tendue, le geste du vouloir. Hervé Vilard a toujours signé avec le cœur. L’homme laisse affleurer une sensibilité multiple : instinctive, charnelle, voyageuse, aventureuse, accueillante. Il est certainement là le secret de cette relation connivente avec son public. Cette alchimie tenace a fracassé ce temps qu’on sait pourtant assassin. Elle continue de perdurer, saine et indestructible. Capri, c’est fini, la chanson de l’ascension fulgurante, puis 40 millions d’albums écoulés au sein du parcours. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ou redécouvrir un artiste qui a marqué la scène musicale française.

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34