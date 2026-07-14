Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

HÈSTA GASCONA FÊTE GASCONNE VENDREDI

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :

2026-08-14

3 jours consacrés à la culture gasconne Une occasion unique de (re)découvrir la culture et la cuisine de la région, dans une ambiance festive et conviviale !

Vendredi 14

9h-12h CAMINADA GORMANDA, Randonnée Pédestre avec dégustation de produits locaux Casino Sur inscriptions 06 28 30 08 81

9h45-12h ATELIERS DÉCOUVERTE ENFANTS, Jeux & culture occitane Casino Sur inscriptions

10h-11h30 MUSIQUES TRADITIONNELLES ENTRE HÉRITAGE ET MODERNITÉ, Jean-Marc Apiou Dancing Casino

10h45-12h CONCERT POLYPHONIQUE Lobas & Bohons Plateau de Superbagnères

13h30-16h STAGE DANSES POUR CONFIRMÉS, Rondèus de Gasconha, Céline Bouillaud, Salle à définir Sur inscriptions

14h-15h INITIATION AU GASCON, Bernat Arrous Dancing Casino Sur inscriptions

14h-16h ANIMATION MANDAL’ÒC, Constitution d’un mandala géant avec les enfants et grands enfants Parc du Casino

14h-17h INITIATION DANSES OCCITANES puis BAL D’INITIATION, Michèle Soumaire Salle Henri Pac Sur inscriptions

16h 19h 23h TARABASTAR (Fanfare de rue) Centre-ville & Parvis Casino

17h30-19h CONCOURS DE CHANT PYRÉNÉEN Groupes Polyphoniques Square Lauret

19h30 APERÒ’CANTÈRA & RESTAURATION Parvis Casino

21h30-23h15 SARABAT D’ARAN (Bramatopin) Parvis Casino

23h15-01h BAL DEL LOP Parvis Casino

15h-16h CONTES DE GASCONHA, Pour enfants et parents, Marc Castanet Théâtre du Casino

16h-17h30 CONFÉRENCE (titre à venir), Bernat Arrous Dancing Casino

20h30-21h30 RETRAITE DES GUIDES À CHEVAL, Défilé des groupes folkloriques locaux, Centre-ville

Toutes les animations sans tarifs mentionnés sont en ACCÈS LIBRE.

Ateliers et cours SUR INSCRIPTION en raison de la limite des places disponibles.

Les concerts et bal payants peuvent faire l’objet d’une RÉSERVATION. .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie pastorala31@gmail.com

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English :

Three days dedicated to Gascon culture? A unique opportunity to (re)discover the region’s culture and cuisine in a festive and friendly atmosphere!

L’événement HÈSTA GASCONA FÊTE GASCONNE VENDREDI Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE