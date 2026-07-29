Informations pratiques

Pau

Hestiv’Oc 3ème jour des festivités

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

10H30 • Messe en Oc Eglise Saint Martin

11H • Place Reine Marguerite Concert LÉA ETA ANUXKA (Basque)

11H-13H30 / 15H-19H • Place Royale QUILLES DE SIX, DE HUIT

12H • Saut béarnais

13H45 • Place Clemenceau Concert TPT (Electro Brass) et 22H au Village Hestiv’Òc

A partir de 15H • Parc Beaumont Festival enfant (festival enfant )

15H • Danser sous la plume Atelier créatif LES PAULINAS

15H et 16H • Place Royale Danse LO PAU LO TIAU

15H45 • Village Hestiv’Òc Concert LÉA ETA ANUXKA BASQUE

A partir de 16H45 Concert à la Grande Scène .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Hestiv’Oc 3ème jour des festivités

L’événement Hestiv’Oc 3ème jour des festivités Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau