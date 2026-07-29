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Hestiv’Oc 3ème jour des festivités Pau

dimanche 23 août 2026 · Pau

Hestiv’Oc 3ème jour des festivités Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Pau

Hestiv’Oc 3ème jour des festivités

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

10H30 • Messe en Oc Eglise Saint Martin
11H • Place Reine Marguerite Concert LÉA ETA ANUXKA (Basque)
11H-13H30 / 15H-19H • Place Royale QUILLES DE SIX, DE HUIT
12H • Saut béarnais
13H45 • Place Clemenceau Concert TPT (Electro Brass) et 22H au Village Hestiv’Òc
A partir de 15H • Parc Beaumont Festival enfant (festival enfant )
15H • Danser sous la plume Atelier créatif LES PAULINAS
15H et 16H • Place Royale Danse LO PAU LO TIAU
15H45 • Village Hestiv’Òc Concert LÉA ETA ANUXKA BASQUE
A partir de 16H45 Concert à la Grande Scène   .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Hestiv’Oc 3ème jour des festivités

L’événement Hestiv’Oc 3ème jour des festivités Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau

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