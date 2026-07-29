Hestiv’Oc 3ème jour des festivités Pau
dimanche 23 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Hestiv’Oc 3ème jour des festivités
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
10H30 • Messe en Oc Eglise Saint Martin
11H • Place Reine Marguerite Concert LÉA ETA ANUXKA (Basque)
11H-13H30 / 15H-19H • Place Royale QUILLES DE SIX, DE HUIT
12H • Saut béarnais
13H45 • Place Clemenceau Concert TPT (Electro Brass) et 22H au Village Hestiv’Òc
A partir de 15H • Parc Beaumont Festival enfant (festival enfant )
15H • Danser sous la plume Atelier créatif LES PAULINAS
15H et 16H • Place Royale Danse LO PAU LO TIAU
15H45 • Village Hestiv’Òc Concert LÉA ETA ANUXKA BASQUE
A partir de 16H45 Concert à la Grande Scène .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Hestiv’Oc 3ème jour des festivités
L’événement Hestiv’Oc 3ème jour des festivités Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau
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