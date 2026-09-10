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Heure du conte à la Bibliothèque Naguib Mahfouz Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque Naguib Mahfouz · Paris

Heure du conte à la Bibliothèque Naguib Mahfouz Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Naguib Mahfouz
Adresse
66 rue des Couronnes
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Un mardi par mois après l’école, une bibliothécaire vous invite à écouter des contes de tous les horizons. Une invitation à découvrir le monde et à s’ouvrir aux autres !

Il était une fois des contes … à la bibliothèque !
Le mardi 15 décembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le mardi 17 novembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le mardi 13 octobre 2026
de 17h00 à 18h00
Le mardi 15 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T20:00:00+02:00
fin : 2026-12-15T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-15T17:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00;2026-10-13T17:00:00+02:00_2026-10-13T18:00:00+02:00;2026-11-17T17:00:00+02:00_2026-11-17T18:00:00+02:00;2026-12-15T17:00:00+02:00_2026-12-15T18:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes  75020 Paris
+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes


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