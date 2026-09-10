Heure du conte à la Bibliothèque Naguib Mahfouz Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque Naguib Mahfouz · Paris
Informations pratiques
Un mardi par mois après l’école, une bibliothécaire vous invite à écouter des contes de tous les horizons. Une invitation à découvrir le monde et à s’ouvrir aux autres !
Il était une fois des contes … à la bibliothèque !
Le mardi 15 décembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le mardi 17 novembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le mardi 13 octobre 2026
de 17h00 à 18h00
Le mardi 15 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T20:00:00+02:00
fin : 2026-12-15T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-15T17:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00;2026-10-13T17:00:00+02:00_2026-10-13T18:00:00+02:00;2026-11-17T17:00:00+02:00_2026-11-17T18:00:00+02:00;2026-12-15T17:00:00+02:00_2026-12-15T18:00:00+02:00
Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris
+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes
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