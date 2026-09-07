Heure du conte cocooning, La bidOthèque, Saint-André-lez-Lille
vendredi 2 octobre 2026 · La bidOthèque · Saint-André-lez-Lille
Informations pratiques
Heure du conte cocooning Vendredi 2 octobre, 18h30 La bidOthèque Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:15:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:15:00+02:00
Lectures Cocoon pour se laisser porter par la vague Séance de racontées d’histoires autour du thème de la mer, de l’océan. Un moment de belles ondes à partager entre parents et enfants.
Pour la famille avec enfants de 4 à 8 ans.
La bidOthèque 23 rue Alsace-Lorraine – 59350 Saint-André-Lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@labidotheque.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.51.66.67 »}]
Rejoignez nous pour un petit moment de lecture sur le thème de la mer !
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