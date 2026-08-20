UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-André-lez-Lille

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Salle André Wauquier, Saint-André-lez-Lille

samedi 3 octobre 2026 · Salle André Wauquier · Saint-André-lez-Lille

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Salle André Wauquier, Saint-André-lez-Lille

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Salle André Wauquier
Adresse
65 rue du Général Leclerc Saint André Lez Lille
Ville
59350 Saint-André-lez-Lille
Département
Nord
Tarif
2 euros

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré Samedi 3 octobre, 20h00 Salle André Wauquier Nord

2 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:20:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:20:00+02:00

Il y a cinq ans, Simon, 52 ans, a perdu sa maman. Aujourd’hui, il vient de perdre son papa. Pas d’amoureuse, pas d’amante, pas d’enfant à l’horizon, Simon se retrouve seul et orphelin. Et si, il devenait papa et construisait une famille, là, tout de suite, maintenant ? Idée improbable et farfelue qui va le mener dans une course folle, une épopée endiablée et émouvante : la quête de la femme de sa vie, de la future mère de ses enfants. Cette épopée qui le guidera jusqu’à un cercle d’hommes en Ariège, sera l’occasion, pour Simon, de se poser, avec tendresse et humour, différentes questions : quand est-ce qu’on est un bon père, y a-t-il un âge pour le devenir, et puis, d’ailleurs, c’est quoi être papa ?
Distribution : Écriture et interprétation Stéphane Hervé

Pour y aller
Bus Liane 1, Liane 90 et C03 arrêt Molière
Station de V’Lille à proximité
Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité
Parking à proximité

Salle André Wauquier 65 rue du Général Leclerc Saint André Lez Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.villesaintandre.fr »}]
Proposé par Le Vivat

À voir aussi à Saint-André-lez-Lille (Nord)