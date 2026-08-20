Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Salle André Wauquier, Saint-André-lez-Lille
samedi 3 octobre 2026 · Salle André Wauquier · Saint-André-lez-Lille
Informations pratiques
Les Belles Sorties – L’amour est déclaré Samedi 3 octobre, 20h00 Salle André Wauquier Nord
2 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:20:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:20:00+02:00
Il y a cinq ans, Simon, 52 ans, a perdu sa maman. Aujourd’hui, il vient de perdre son papa. Pas d’amoureuse, pas d’amante, pas d’enfant à l’horizon, Simon se retrouve seul et orphelin. Et si, il devenait papa et construisait une famille, là, tout de suite, maintenant ? Idée improbable et farfelue qui va le mener dans une course folle, une épopée endiablée et émouvante : la quête de la femme de sa vie, de la future mère de ses enfants. Cette épopée qui le guidera jusqu’à un cercle d’hommes en Ariège, sera l’occasion, pour Simon, de se poser, avec tendresse et humour, différentes questions : quand est-ce qu’on est un bon père, y a-t-il un âge pour le devenir, et puis, d’ailleurs, c’est quoi être papa ?
Distribution : Écriture et interprétation Stéphane Hervé
Pour y aller
Bus Liane 1, Liane 90 et C03 arrêt Molière
Station de V’Lille à proximité
Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité
Parking à proximité
Salle André Wauquier 65 rue du Général Leclerc Saint André Lez Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.villesaintandre.fr »}]
Proposé par Le Vivat