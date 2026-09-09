Partez à la découverte du site de Lommelet et de son remarquable patrimoine architectural., Epsm de l’agglomération lilloise, Saint-André-lez-Lille
samedi 19 septembre 2026 · Epsm de l'agglomération lilloise · Saint-André-lez-Lille
Informations pratiques
Partez à la découverte du site de Lommelet et de son remarquable patrimoine architectural. Samedi 19 septembre, 13h30, 15h30 Epsm de l’agglomération lilloise Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Établissement Public de Santé Mentale de l’agglomération lilloise vous ouvre ses portes pour une journée de découverte, de création et de rencontres. Profitez d’un programme gratuit, accessible à tous, pour explorer un patrimoine architectural, historique, culturel et vivant.
Pour arriver jusqu’à l’EPSM, n’hésitez pas à indiquer directement « EPSM de l’agglomération lilloise » sur votre GPS !
Visites guidées du site de Lommelet
Accompagné par Diane, guide-conférencière, partez à la découverte du site de Lommelet et de son remarquable patrimoine architectural. Cette visite retrace l’évolution du lieu, des Frères de Saint-Jean-de-Dieu jusqu’à la construction de la Clinique de Psychiatrie et de la Clinique d’Addictologie, tout en racontant l’histoire de la psychiatrie sur le territoire.
⏰ Horaires : 13h30 à 15h / 15h30 à 17h
Départ : devant l’accueil de la Clinique.
Epsm de l’agglomération lilloise 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France 03 28 38 51 17 http://www.epsm-al.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ghtpsy-npdc.fr/jep-2026-inscription-la-visite-guidee »}] site historique, chapelle, cour d’honneur, jardins, centre horticole, centre culturel Ligne de Bus n°3, arrêt Lommelet. Ligne 1, Ligne 90, arrêt Lommelet.
**À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Établissement Public de Santé Mentale de l’agglomération lilloise vous ouvre ses portes pour une journée de découverte, de création et de d’un…
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