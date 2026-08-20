Opération achat groupé de panneaux solaires à Saint-André-lez-Lille, Mairie de Saint-André-lez-Lille, Saint-André-lez-Lille

Informations pratiques

Opération achat groupé de panneaux solaires à Saint-André-lez-Lille Lundi 14 septembre, 18h30 Mairie de Saint-André-lez-Lille Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T18:30:00+02:00 – 2026-09-14T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-14T18:30:00+02:00 – 2026-09-14T19:30:00+02:00

Opération achat groupé de panneaux solaires à Saint-André-lez-Lille

Cette réunion, organisée avec la commune de Saint-André-lez-Lille, est l’occasion de découvrir l’accompagnement proposé par Solaire en Nord et la MEL pour la démarche d’achat groupé de panneaux solaires : sécurisation, dimensionnement…

Lundi 14 septembre 2026 – 18h30-19h30

Réunion publique d’information

Lieu : salle des mariages, Hôtel de Ville, 89 rue du Général-Leclerc, Saint-André-lez-Lille

Inscription :https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-saint-andre-lez-lille-demarche-groupee-solaire/

Animé par : Commune de Saint-André-lez-Lille / Solaire en Nord / Soliha

Mairie de Saint-André-lez-Lille 89 Rue du Général Leclerc, 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-saint-andre-lez-lille-demarche-groupee-solaire/ »}] [{« link »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-saint-andre-lez-lille-demarche-groupee-solaire/ »}]

Réunion publique

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