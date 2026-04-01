HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS Place des souvenirs d’enfance Torreilles
HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS Place des souvenirs d’enfance Torreilles mardi 21 avril 2026.
Torreilles
HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Pour célébrer l’arrivée du printemps Dame Zina, conteuse, autrice et illustratrice de talent, viendra vous enchanter avec la lecture de son magnifique album, ”Les 8 magiciennes.
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Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie mediatheque@torreilles.fr
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English :
To celebrate the arrival of spring, Dame Zina, talented storyteller, author and illustrator, will enchant you with a reading from her magnificent album, The 8 Magicians.
L’événement HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS Torreilles a été mis à jour le 2026-04-17 par BIT DE TORREILLES
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