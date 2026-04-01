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HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS Place des souvenirs d’enfance Torreilles

HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS Place des souvenirs d’enfance Torreilles

HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS Place des souvenirs d’enfance Torreilles mardi 21 avril 2026.

Lieu : Place des souvenirs d'enfance

Adresse : Le Cube

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Torreilles

HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Pour célébrer l’arrivée du printemps Dame Zina, conteuse, autrice et illustratrice de talent, viendra vous enchanter avec la lecture de son magnifique album, ”Les 8 magiciennes.
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Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie   mediatheque@torreilles.fr

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English :

To celebrate the arrival of spring, Dame Zina, talented storyteller, author and illustrator, will enchant you with a reading from her magnificent album, The 8 Magicians.

L’événement HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS Torreilles a été mis à jour le 2026-04-17 par BIT DE TORREILLES

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