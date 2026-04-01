HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS Place des souvenirs d’enfance Torreilles

Torreilles

HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:30:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Pour célébrer l’arrivée du printemps Dame Zina, conteuse, autrice et illustratrice de talent, viendra vous enchanter avec la lecture de son magnifique album, ”Les 8 magiciennes.

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Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie mediatheque@torreilles.fr

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English :

To celebrate the arrival of spring, Dame Zina, talented storyteller, author and illustrator, will enchant you with a reading from her magnificent album, The 8 Magicians.

L’événement HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS Torreilles a été mis à jour le 2026-04-17 par BIT DE TORREILLES