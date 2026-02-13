CONTES ET CHOCOLAT Torreilles

CONTES ET CHOCOLAT

Chemin de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 18:00:00

2026-04-22

Que vous soyez du matin ou de l’après-midi, n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis, afin de passer un merveilleux moment à l’occasion d’une journée pleine de féerie et de gourmandises !

Rendez-vous incontournable du printemps, Contes & Chocolat invite petits et grands à passer un moment convivial à l’occasion d’une journée pleine d’activités et de gourmandises.

Whether you’re a morning or afternoon person, come along with your family or friends for a day full of enchantment and treats!

A not-to-be-missed springtime rendezvous, Contes & Chocolat invites young and old alike to enjoy a day full of activities and treats.

