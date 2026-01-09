ATELIER CULINAIRES LE VÉGÉTAL AUX SAVEURS D’ITALIE Torreilles
ATELIER CULINAIRES LE VÉGÉTAL AUX SAVEURS D’ITALIE
7 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 70 – 70 – 70
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
2026-06-06
Thème Le végétal aux saveurs d’Italie
Envie de saveurs ensoleillées et d’un air de dolce vita ?
Que ce soit pour découvrir des recettes gourmandes ou partager un instant précieux en famille, mes ateliers sont l’occasion de vous régaler, d’apprendre et de vous faire plaisir.
7 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 74 18 20
English :
Theme: Italian vegetal flavors
Looking for sunny flavors and an air of dolce vita?
Whether you want to discover gourmet recipes or share a precious moment with your family, my workshops are an opportunity to treat yourself, learn and enjoy.
