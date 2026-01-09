ATELIER CULINAIRES LE VÉGÉTAL AUX SAVEURS D’ITALIE

7 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 70 – 70 – 70

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Thème Le végétal aux saveurs d’Italie

Envie de saveurs ensoleillées et d’un air de dolce vita ?

Que ce soit pour découvrir des recettes gourmandes ou partager un instant précieux en famille, mes ateliers sont l’occasion de vous régaler, d’apprendre et de vous faire plaisir.

.

7 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 74 18 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theme: Italian vegetal flavors

Looking for sunny flavors and an air of dolce vita?

Whether you want to discover gourmet recipes or share a precious moment with your family, my workshops are an opportunity to treat yourself, learn and enjoy.

L’événement ATELIER CULINAIRES LE VÉGÉTAL AUX SAVEURS D’ITALIE Torreilles a été mis à jour le 2026-01-09 par BIT DE TORREILLES