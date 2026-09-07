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HEURE DU CONTE, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque municipale de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud

HEURE DU CONTE, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Wervicq-Sud
Adresse
12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud
Ville
59117 Wervicq-Sud
Département
Nord
Tarif
sans inscription

HEURE DU CONTE Mercredi 18 novembre, 11h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord

sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T11:00:00+01:00 – 2026-11-18T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T11:00:00+01:00 – 2026-11-18T11:30:00+01:00

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France
Lectures pour les plus de 3 ans Heure du conte lecture

© mairie de Wervicq-Sud

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