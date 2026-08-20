Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud, Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud Jeudi 1 octobre, 10h00 Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00

Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud

Rendez-vous avec les conseiller AMELIO France Rénov’ sur le stand AMELIO pour poser vos questions sur la rénovation et l’adaptation de votre logement sur le forum « Santé Séniors » organisé par la Ville de Wervicq-Sud.

Jeudi 1er octobre 2026, 10h-17h

Stand

Lieu : Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud

Entrée Libre

Animé par : Logos Ville de Wervciq-Sud, Soliha

Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud mairie de Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France

Stand AMELIO

AMELIO