Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud, Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud
jeudi 1 octobre 2026 · Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud
Informations pratiques
Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud Jeudi 1 octobre, 10h00 Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00
Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud
Rendez-vous avec les conseiller AMELIO France Rénov’ sur le stand AMELIO pour poser vos questions sur la rénovation et l’adaptation de votre logement sur le forum « Santé Séniors » organisé par la Ville de Wervicq-Sud.
Jeudi 1er octobre 2026, 10h-17h
Stand
Lieu : Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud
Entrée Libre
Animé par : Logos Ville de Wervciq-Sud, Soliha
Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud mairie de Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France
Stand AMELIO
AMELIO
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