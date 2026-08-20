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Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud, Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

jeudi 1 octobre 2026 · Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud

Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud, Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud
Adresse
mairie de Wervicq-Sud
Ville
59117 Wervicq-Sud
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud Jeudi 1 octobre, 10h00 Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00

Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud
Rendez-vous avec les conseiller AMELIO France Rénov’ sur le stand AMELIO pour poser vos questions sur la rénovation et l’adaptation de votre logement sur le forum « Santé Séniors » organisé par la Ville de Wervicq-Sud.
Jeudi 1er octobre 2026, 10h-17h
Stand
Lieu : Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud
Entrée Libre
Animé par : Logos Ville de Wervciq-Sud, Soliha

Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud mairie de Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France
Stand AMELIO

AMELIO

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