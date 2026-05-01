Carspach

Heure musicale à Carspach Chant, orgue et flûte

1 rue de l’Église Carspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Chants à la Vierge, duo Orgue et Flûte

La Chorale Sainte Cécile de Carspach vous invite à une heure musicale ; les chants à la Vierge alterneront avec un duo Orgue et Flûte de Caroline et Franck.

Les dons seront reversés à La Voix des Migraineux .

1 rue de l’Église Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 99 06

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English :

Chants à la Vierge, duet Organ and Flute

L’événement Heure musicale à Carspach Chant, orgue et flûte Carspach a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Sundgau