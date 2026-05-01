Heure musicale à Carspach Chant, orgue et flûte Carspach
Heure musicale à Carspach Chant, orgue et flûte Carspach dimanche 17 mai 2026.
Carspach
Heure musicale à Carspach Chant, orgue et flûte
1 rue de l’Église Carspach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Chants à la Vierge, duo Orgue et Flûte
La Chorale Sainte Cécile de Carspach vous invite à une heure musicale ; les chants à la Vierge alterneront avec un duo Orgue et Flûte de Caroline et Franck.
Les dons seront reversés à La Voix des Migraineux .
1 rue de l’Église Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 99 06
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English :
Chants à la Vierge, duet Organ and Flute
L’événement Heure musicale à Carspach Chant, orgue et flûte Carspach a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Sundgau
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