Heure musicale Montargis
Heure musicale Montargis samedi 13 juin 2026.
Montargis
Heure musicale
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Heure musicale
Heure musicale .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical hour
L’événement Heure musicale Montargis a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Les matins aux jardins Montargis 6 juin 2026
- Premiers pas avec un ordinateur Montargis 6 juin 2026
- Atelier Lego® de l’été avec la Brique Montargoise Montargis 6 juin 2026
- Tête à tête avec une œuvre Montargis 7 juin 2026
- L’atelier d’Agnès Montargis 9 juin 2026