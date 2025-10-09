HI-FU-MI Cie Rêvolution ASSOCIATION LA PALENE Rouillac
HI-FU-MI Cie Rêvolution ASSOCIATION LA PALENE Rouillac mercredi 6 mai 2026.
Rouillac
HI-FU-MI Cie Rêvolution
ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:30:00
fin : 2026-05-06 21:00:00
Date(s) :
2026-05-06
HI-FU-MI Cie Rêvolution
Mercredi 6 mai à 19h30 au Vingt-Sept à Rouillac
.
ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
HI-FU-MI ? Cie Rêvolution
Wednesday, May 6, 7:30 p.m. at Le Vingt-Sept, Rouillac
L’événement HI-FU-MI Cie Rêvolution Rouillac a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Rouillac (Charente)
- Anna Searle Festival 18 eme Festival du Films Britanique en Charente. Centre Culturel de Rouillac le 27 Rouillac 26 avril 2026
- Balade commentée jour de foire à Rouillac et dégustation Rouillac 27 avril 2026
- Rouillac boucle locale 27 boucle C Rouillac Charente 1 mai 2026
- Rouillac boucle locale 27 boucle A Rouillac Charente 1 mai 2026
- Parcours CycloStreetArt_ La vie de village_ Rouillac _ avec Legendr Rouillac Charente 1 mai 2026