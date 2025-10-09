HI-FU-MI Cie Rêvolution ASSOCIATION LA PALENE Rouillac

Rouillac

HI-FU-MI Cie Rêvolution

ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 19:30:00

fin : 2026-05-06 21:00:00

Date(s) :

2026-05-06

HI-FU-MI Cie Rêvolution

Mercredi 6 mai à 19h30 au Vingt-Sept à Rouillac

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ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38

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English :

HI-FU-MI ? Cie Rêvolution

Wednesday, May 6, 7:30 p.m. at Le Vingt-Sept, Rouillac

L’événement HI-FU-MI Cie Rêvolution Rouillac a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Rouillacais