Hi! PARIS Palaiseau
Hi! PARIS Palaiseau mardi 9 juin 2026.
Hi! PARIS Palaiseau Mardi 9 juin, 14h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-09T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-09T15:30:00.000+02:00
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Hi! PARIS 19 Place Marguerite Perey Palaiseau Palaiseau
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