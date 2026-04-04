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HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF ARENA LE PALIO PERIGORD Boulazac Isle Manoire

HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF ARENA LE PALIO PERIGORD Boulazac Isle Manoire

HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF ARENA LE PALIO PERIGORD Boulazac Isle Manoire jeudi 18 mars 2027.

Lieu : ARENA LE PALIO PERIGORD

Adresse : 4 RUE DE BIBBIENA

Ville : 24750 Boulazac Isle Manoire

Département : 24

Début : 2027-03-18

Fin : 2027-03-18

Heure de début : 20:00

HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF Début : 2027-03-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ARENA LE PALIO PERIGORD 4 RUE DE BIBBIENA 24750 Boulazac Isle Manoire 24

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