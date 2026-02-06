Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf | Maison de la Culture Maison de la CUlture Clermont-Ferrand
Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf | Maison de la Culture Maison de la CUlture Clermont-Ferrand mardi 8 décembre 2026.
Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf | Maison de la Culture
Maison de la CUlture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 45 – 45 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:30:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Hiba Tawaji rend hommage à l’héritage de la chanson française avec un programme inédit, à la fois intime et élégant.
.
Maison de la CUlture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hiba Tawaji pays tribute to the heritage of French chanson with a new program, both intimate and elegant.
L’événement Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf | Maison de la Culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-06 par Clermont Auvergne Volcans