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Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf OPERA DE LIMOGES Limoges

Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf OPERA DE LIMOGES Limoges

Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf OPERA DE LIMOGES Limoges vendredi 4 décembre 2026.

Lieu : OPERA DE LIMOGES

Adresse : 48, RUE JEAN JAURES

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : vendredi 4 décembre 2026

Fin : vendredi 4 décembre 2026

Heure de début : 20:00

Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf Début : 2026-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87

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