HIDEBOUND THEATRE GARONNE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

HIDEBOUND

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-24 21:00:00

fin : 2027-02-24 22:00:00

Date(s) :

2027-02-24

Andrea Givanovitch développe son écriture chorégraphique autour du genre, des normes et de la sexualité. Avec Hidebound, il clôt une trilogie dans laquelle le corps cherche à se défaire de ses carcans sociaux.

Réduit à une notion de fantasme ou relégué en marge de la société, le corps queer tente la plupart du temps d’échapper aux normes qui voudraient s’imposer à lui. Cette réflexion est au coeur du travail d’Andrea Givanovitch, qui envisage le cuir comme une matière textile autant que sonore. Seul dans Untitled (Somme Faggy Gestures) puis dans Leather Better, le chorégraphe-interprète s’entoure cette fois-ci de deux danseur·euses pour questionner la représentation de genre. Dans cette performance rythmée par les frottements et le souffle, ils et elles cherchent ensemble à libérer leurs corps, empêchés sous le poids du cuir de leurs costumes, métaphore des normes sociales et politiques. 10 .

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 48 54 77 contact@theatregaronne.com

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English :

Andrea Givanovitch develops his choreographic style around gender, norms, and sexuality. With *Hidebound*, he concludes a trilogy in which the body seeks to break free from its social constraints.

L’événement HIDEBOUND Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE