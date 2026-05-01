HIP HOP ORCHESTRAL Centre de congrès et d’exposition Diagora Labège

Labège

HIP HOP ORCHESTRAL

Centre de congrès et d’exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

par l’Orchestre de Chambre de Toulouse

Découvrez un spectacle explosif où l’énergie du hip-hop rencontre la puissance d’un orchestre de chambre. Hip-Hop Orchestral fusionne beats, flows et cordes pour créer une expérience musicale unique, vibrante et accessible à tous.

Une rencontre audacieuse entre classique et urbain, qui réinvente la scène et fait bouger les lignes ! .

Centre de congrès et d’exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

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English :

by the Toulouse Chamber Orchestra

L’événement HIP HOP ORCHESTRAL Labège a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE