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HIP HOP ORCHESTRAL Centre de congrès et d’exposition Diagora Labège

HIP HOP ORCHESTRAL Centre de congrès et d’exposition Diagora Labège

HIP HOP ORCHESTRAL Centre de congrès et d’exposition Diagora Labège vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Centre de congrès et d'exposition Diagora

Adresse : 150 Rue Pierre Gilles de Gennes

Ville : 31670 Labège

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Labège

HIP HOP ORCHESTRAL

Centre de congrès et d’exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :
2026-05-29

par l’Orchestre de Chambre de Toulouse
Découvrez un spectacle explosif où l’énergie du hip-hop rencontre la puissance d’un orchestre de chambre. Hip-Hop Orchestral fusionne beats, flows et cordes pour créer une expérience musicale unique, vibrante et accessible à tous.
Une rencontre audacieuse entre classique et urbain, qui réinvente la scène et fait bouger les lignes !   .

Centre de congrès et d’exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

by the Toulouse Chamber Orchestra

L’événement HIP HOP ORCHESTRAL Labège a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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