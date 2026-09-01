HIPPO’WEEN Rue Mermoz Saint-Hippolyte
samedi 31 octobre 2026 · Rue Mermoz · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
HIPPO’WEEN
Rue Mermoz Gymnase Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31 19:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Journée autour de la fête d’halloween avec plusieurs activités proposées au cours de la journée et soirée dansante déguisée.
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Rue Mermoz Gymnase Saint-Hippolyte 66510 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 31 83 festhippo@gmail.com
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English :
A day of Halloween-themed activities, with various events throughout the day and a costume dance party in the evening.
L’événement HIPPO’WEEN Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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