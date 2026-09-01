HIPPO’WEEN Rue Mermoz Saint-Hippolyte

Informations pratiques

Saint-Hippolyte

HIPPO’WEEN

Rue Mermoz Gymnase Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 17:00:00

fin : 2026-10-31 19:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Journée autour de la fête d’halloween avec plusieurs activités proposées au cours de la journée et soirée dansante déguisée.

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Rue Mermoz Gymnase Saint-Hippolyte 66510 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 31 83 festhippo@gmail.com

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English :

A day of Halloween-themed activities, with various events throughout the day and a costume dance party in the evening.

L’événement HIPPO’WEEN Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME