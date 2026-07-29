Informations pratiques

Montargis

Hissez Haut !

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:30:00

fin : 2026-08-22 11:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Hissez Haut !

Après avoir observé quelques bateaux dans le musée, vous en réaliserez un avec votre enfant et pourrez le faire flotter sur l’eau. ( 2 5 ans) 10 .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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English :

Hoist it high!

L’événement Hissez Haut ! Montargis a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MONTARGIS