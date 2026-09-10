Histoire de la vigne en Bassey Auvergne, Maison Védrine -, La Sauvetat

Informations pratiques

Histoire de la vigne en Bassey Auvergne 19 et 20 septembre Maison Védrine – Puy-de-Dôme

limité à 10 personnes l’inscription se fait sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 5 caves situées sous les bâtimênts Dailloux (actuellement en cours de restauration – souscription Fondation du patrimoine) ont été aménagées pour communiquer entre elles mais en ne gardant qu’un acces pour des problèmes de sécurité – Ainsi une dalle a été coulée au rez de chaussée laissant les accès aux caves visibles en sous sol et en respectant le parcellaire.

La visite se déroule en deux temps:

Un exposé pour évoquer l’évolution de la culture de la vigne jusqu’à nos jours, la crise du phylloxera et le développement industriel de la région clermonoise qui aurait pu avoit raison du vignoble auvergnat.

La visite des 5 caves qui permet de réaliser les modifications dûes à cette culture et leur impact sur l’architecture du Fort villageois qui aurait eu une nouvelle occasion de disparaître comme il avait disparu de la mémoire collective.

Maison Védrine – Quartier des Forts 63730 La Sauvetat La Sauvetat 63730 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Les 5 caves situées sous les bâtimênts Dailloux (actuellement en cours de restauration – souscription Fondation du patrimoine) ont été aménagées pour communiquer entre elles mais en ne gardant qu’un …

© Francis Campagnoni