Histoire du soldat Ferme de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse vendredi 10 juillet 2026.

La Chapelle-sur-Furieuse

Histoire du soldat

Ferme de Chenèvre 9 Chemin de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

L’Histoire du Soldat

L’orchestre de chambre les Arpents propose un spectacle tout public dès 10 ans où musique théâtre s’entremêlent. Joseph, un soldat, oﬀre son âme au diable en lui vendant son violon.

S’ensuivent de nombreuses péripéties et des danses endiablées pour la retrouver. La musique et la langue cinglantes de Stravinsky et Ramuz accompagnent cette fable inspirée d’un conte russe du mythe de Faust.

Musique Igor Stravinsky Livret C-F Ramuz

Orchestre de Chambre Les Arpents

Direction Jean Massard

Violon Caroline Christiaens

Contrebasse Luis Carmona-Muñoz

Clarinette Jose Miguel

Basson Clément Saunier-Bouyssier

Trompette Elena Rosen

Trombone Sébastien Goulot-Martin

Percussions Théo Andriot

Le soldat Arthus Penquer

Le diable Aragon Mazuer

Durée 1H 15

Tout public à partir de 10 ans. .

Ferme de Chenèvre 9 Chemin de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté orchestredechambrelesarpents@gmail.com

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English : Histoire du soldat

L’événement Histoire du soldat La Chapelle-sur-Furieuse a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA