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Histoire du soldat Ferme de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse

Histoire du soldat Ferme de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Ferme de Chenèvre

Adresse : 9 Chemin de Chenèvre

Ville : 39110 La Chapelle-sur-Furieuse

Département : Jura

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 Tarif réduit Tarif spécial

La Chapelle-sur-Furieuse

Histoire du soldat

Ferme de Chenèvre 9 Chemin de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

L’Histoire du Soldat

L’orchestre de chambre les Arpents propose un spectacle tout public dès 10 ans où musique théâtre s’entremêlent. Joseph, un soldat, oﬀre son âme au diable en lui vendant son violon.
S’ensuivent de nombreuses péripéties et des danses endiablées pour la retrouver. La musique et la langue cinglantes de Stravinsky et Ramuz accompagnent cette fable inspirée d’un conte russe du mythe de Faust.

Musique Igor Stravinsky Livret C-F Ramuz
Orchestre de Chambre Les Arpents
Direction Jean Massard

Violon Caroline Christiaens
Contrebasse Luis Carmona-Muñoz
Clarinette Jose Miguel
Basson Clément Saunier-Bouyssier
Trompette Elena Rosen
Trombone Sébastien Goulot-Martin
Percussions Théo Andriot
Le soldat Arthus Penquer
Le diable Aragon Mazuer

Durée 1H 15

Tout public à partir de 10 ans.   .

Ferme de Chenèvre 9 Chemin de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté   orchestredechambrelesarpents@gmail.com

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English : Histoire du soldat

L’événement Histoire du soldat La Chapelle-sur-Furieuse a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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